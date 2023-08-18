Lefke’deki çöplük yangınlarıyla ilgili bilimsel rapor hazırlanacak

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18/08/2023

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Lefke’deki çöplük yangınlarıyla ilgili bilimsel rapor hazırlanacak

Lefke’de çöplükteki yangınların sebepleri ve alanın rehabilitasyonuyla ilgili bilimsel rapor hazırlanacak.

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nden verilen bilgiye göre, Derneğin çağrısıyla Çevre Mühendisleri Odası, Biyologlar Derneği ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, çöp depolama alanında incelemede bulundu.

İnceleme sonrasında yapılan toplantıda, toplantıya katılan sivil toplum örgütlerinin çöplükte çıkan yangınların nedenleri, alınabilecek tedbirler ve çöp alanının rehabilitasyonu hakkında bilimsel bir rapor hazırlamasına; 8 Eylül’de tekrardan toplanılmasına ve raporların kamuoyunun bilgisine sunulmasına karar verildi.

18/08/2023 16:52
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TAGS: lefke# haber# kibris
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