Lefke’deki patlama korkuttu!

Lefke'de bugün saat 14:45’de Dr. İzzet Salih Suphi Sokak üzerinde faaliyet gösteren Gunni Kebap isimli iş yerinde, gaz kaçağı oluşması sonucu, derin dondurucu motorunun devreye girdiği esnada meydana gelen kıvılcım neticesinde patlama ve ardından alevlenme meydana geldi. Çıkan yangın ve patlama sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama ve yangın sonucu herhangi bir yaralanma olmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:



21/08/2021 18:42