Lefkeli hurmacılar isyanda!

Lefke’de Kırmızı Palmiye böceği hurma ağaçlarına zarar vermeye devam ediyor. Ülkemizde en çok hurma ağacı olan Lefke’de her yıl onlarca ağaç Kımızı Palmiye böceklerine kurban veriliyor.

Birçok hurma üreticisi Kırmızı Palmiye böcekleri ile mücadele etmeye çalışıyor ancak üreticiler devlet desteği alamadıklarından yakınıyor.

Lefkeli bir hurmacı bugün Kırmızı Palmiye böceklerinin kuruttuğu bir ağacını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Hurmacı Lefke'de Kırmızı Palmiye böceklerinin hurmaları yok etmeye son sürat devam ettiğini belirterek “Her yıl onlarca hurma yok olurken, Lefke bölgesi ayrıcalıklı ve ayırt edici bir özelliğini daha yitiriyor. Devlet ise, mücadele etmek yerine, sadece seyrediyor...” dedi.

24/09/2019 13:25