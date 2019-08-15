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Lefke’nin Kurtuluşu Törenlerle Kutlanacak

Lefke’nin kurtuluşunun 45’inci yıl dönümü yarın düzenlenecek törenlerle kutlanacak. 

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15/08/2019

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Lefke’nin Kurtuluşu Törenlerle Kutlanacak

Lefke’nin kurtuluşunun 45’inci yıl dönümü yarın düzenlenecek törenlerle kutlanacak. 
Lefke Kemal Özalper Şehitliği’nde saat 09.00’da anma töreni; Lefke Atatürk Parkı’nda ise saat 18.00’de kurtuluşu kutlama töreni olacak.
Atatürk Parkı’ndaki kurtuluş töreninde, saygı duruşu, İstiklal Marşı, bayrakların göndere çekilmesinden sonra tören birlikleri denetlenecek, halkın bayramı kutlanacak.
Tören, halk dansları gösterisi, şiir okunması, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın konuşması ve Lefke Kaymakamlığı adına yapılacak konuşmadan sonra, resmigeçitle tamamlanacak.

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TAGS: Lefke’, haber, kıbrıs,
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