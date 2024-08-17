Lefke’nin kurtuluşunun 50’nci yıl dönümü törenlerle kutlandı

1974 Barış Harekatı’nın ikinci aşamasında özgürlüğe kavuşan Lefke’nin kurtuluşunun 50’nci yıl dönümü dün akşam törenlerle kutlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ikinci harekatın sonunda, KKTC’nin sınırlarının çizilmesinin, Kıbrıs Türkü’nün tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Törenlere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, devlet ve hükümet yetkilileri, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, askeri erkan ve sivil toplum örgütleri katıldı.

İlk tören Kemal Özalper Şehitliği’nde, ikinci tören ise Lefke Atatürk Parkı’nda yapıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenkler sunumuyla başladı. Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından, Şehitlik Özel Defteri imzalandı.

Tören, konuşmaların ardından Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibi gösterisi ve resmi geçitle tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, 50 yıl önce Lefke’nin kurtuluşunun gerçekleştiğini hatırlattı.

Tatar, “Mehmetçik 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra, ikinci harekatla buraları alana kadar, Dipkarpaz’dan Lefke’ye ve 5 Eylül’de Yeşilırmak olmak üzere KKTC’nin sınırlarının çizilmesi Kıbrıs Türkü’nün tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır...” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün fedakarlıklarla dolu bir geçmişi olduğunu, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile bağımsızlığına kavuştuğunu vurgulayan Tatar, “Bugün barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşıyorsak bunu şanlı tarihimize borçluyuz” dedi.

Konuşmasında, Anavatan Türkiye’den gelen su ile projelerin hayat bulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke’nin kendine özgü yiyecekleri ve doğal güzellikleri ile KKTC’nin önemli bir bölgesi olduğunu ifade etti.

Tatar, “Lefke geleceğe umutla bakabileceğimiz bir aşamaya geldi. Devletimiz Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yardımları ile bu bölgenin kalkınması için gayret gösteriyor” dedi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, Lefke şehitliğindeki şehitleri anarak, “Şehitlerimiz bedel olarak canlarını ortaya koydu” dedi. Kaya konuşmasında ayrıca, bölgedeki sorunları da dile getirdi.