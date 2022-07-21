Lefke’nin yıldızı Kasım, Miracle Değirmenlik’te

Miracle Değirmenlik, Lefke'nin yıldız golcü futbolcusu Kasım Tağman transferi konusunda Lefke Spor Kulübü ve Kasım Tağman ile anlaşmaya vardı

Miracle Değirmenlik, Lefke’nin yıldız golcü futbolcusu Kasım Tağman transferi konusunda Lefke Spor Kulübü ve Kasım Tağman ile anlaşmaya vardı. Kasım, Miracle Değirmenlik takımının Korenium Hotel’de gerçekleştirdiği kampa katılmak üzere Lefke’den ayrıldı.

Yıldız golcü Kasım Tağman, bu sezon Miracle Değirmenlik formasıyla ter dökecek.

Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan’ın ısrarlı girişimleri sonucunda Kasım Tağman transferi gerçekleşti. Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan ile bir araya gelen Tağman, mutluluğunu dile getirdi.

Süper Lig şampiyonluğu parolasıyla birçok transfer gerçekleştiren Miracle Değirmenlik bu sezon AKSA Süper Lig’in en iddialı takımlarından birisi olacak.

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21/07/2022 18:36