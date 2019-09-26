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Lefke'ye Tecrübeli Eldiven

Batı ekiplerinden Lefke, deneyimli kaleci Emre Sağnak'ı transferin son gününde kadrosuna kattı.

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26/09/2019

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Lefke'ye Tecrübeli Eldiven

Batı ekiplerinden Lefke, deneyimli kaleci Emre Sağnak'ı transferin son gününde kadrosuna kattı.

Ülkemizin yetiştirdiği başarılı kalecilerden olan ve birçok takımda forma giyen deneyimli file bekçisi Emre Sağnak, yeni sezonda Lefke forması giyecek. Lefke Türk Spor Kulübü, bonservisi Baf Ülkü Yurdu'nda bulunan Emre'yi transferin son gününde kadrosuna dahil etti. Tecrübeli eldiven, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Doğancı forması giymişti.

26/09/2019 08:37

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TAGS: emre sağnak, lefke, transfer, haber kıbrıs
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