Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda kaza: 1 kişi yaralandı

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23/11/2024

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Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda kaza: 1 kişi yaralandı

Gazimağusa anayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Mert Ekenoğlu (E-39), 107 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki LL 657 plakalı araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, dere yatağına düştü ve yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mert Ekenoğlu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından çoklu omurga kırığı teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

23/11/2024 12:27
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TAGS: Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda kaza: 1 kişi yaralandı
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