Lefkoşa- Girne Anayolu üzerinde mahsur kalan araçlar kurtarılıyor

Lefkoşa- Girne Anayolu üzerinde mahsur kalan araçlar itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılıyor. Yağışlar nedeniyle bir çok yola küçük taşlar ve çamur akıntısı oluşmuştur. Anayollarda yer yer toprak ve taş kayması meydana gelmiştir. Girne - Esentepe Anayolu arası Acapulco Otel civarı dağdan gelen çamurlu su nedeniyle tehlike arz etmektedir. Yine, Kalecik - Çayırova arasında kalan yol taşkın nedeniyle su altında kaldı. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.