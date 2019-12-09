Lefkoşa - Girne Anayolu’nda kaza! 1 kişi yaralı
09/12/2019
|
|
Bugün saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa- Girne Anayolu’nun 2-3 km’leri arasında, Osman Yıldırım (E-34), yönetimindeki RE 292 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Kaynak:PGM