Lefkoşa -Girne Anayolunda kaza
14/06/2018
Lefkoşa -Girne Anayolu üzerinde, saat 12.00’de Ekrem Çaka yönetimindeki NZ 158 plakalı araç ile Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada önünde seyreden Fatih Solak yönetimindeki NP 108 plakalı aracın arka kısmına çarpası sonucu meydana geldi.
Çarpmanın etkisiyle yolundan çıkan NP 108 plakalı araç bankete çarpıp takla attı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Fatih Solak kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı