HABER KIBRIS

Lefkoşa -Girne Anayolunda kaza

ads
14/06/2018

Lefkoşa -Girne Anayolunda kaza
ads

Lefkoşa -Girne Anayolu üzerinde, saat 12.00’de Ekrem Çaka yönetimindeki NZ 158 plakalı araç ile Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada önünde seyreden Fatih Solak yönetimindeki NP 108 plakalı aracın arka kısmına çarpası sonucu meydana geldi.
Çarpmanın etkisiyle yolundan çıkan NP 108 plakalı araç bankete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Fatih Solak kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı

 

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems