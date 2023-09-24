Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda kaza!

Günün ilk saatlerinde 00:45 sıralarında Lefkoşa - Güzelyurt çift şeritli anayolu üzerinde bir kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Serhatköy - İkidere mevkiinde Güzelyurt istikametine doğru seyreden Yeşilırmak’ta sakin Mehmet Aktaş (E-50) yönetimindeki JU 049 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkıp aracının sol ön kısmı ile akasya ağacına çarptığı bildirildi.

Araç savrulup yol içerisinde sağ yan kısmı üzerinde devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Aktaş (E-46) ve Zeynep Aktaş (K-52) hafif şekilde yaralandı.

Acil Serviste araç sürücüsü Mehmet Aktaş sol ayak kırığı nedeni ile ortopedi servisinde müşahade altına alınırken, yine araçta yolcu olarak bulunan Zeliha Aktaş (K-42) sol ayak kırığı ve iç kanama nedeni ile ameliyata alındı