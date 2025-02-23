Lefkoşa - Güzelyurt Yolunda Bariyer Çalışması Başlıyor!

Gönyeli - Alayköy Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu’nda bariyer yapım çalışmaları başlıyor. 24 Şubat 2025 Pazartesi günü itibariyle üstgeçitten Temiz Düşün (Ağıllar) Çemberi’ne kadar olan güzergahta gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında yol tek şeride düşürülecek ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacak.

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23/02/2025

Lefkoşa - Güzelyurt Yolunda Bariyer Çalışması Başlıyor!

Gönyeli - Alayköy Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu’nda bariyer yapım çalışmaları başlıyor. 24 Şubat 2025 Pazartesi günü itibariyle üstgeçitten Temiz Düşün (Ağıllar) Çemberi’ne kadar olan güzergahta gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında yol tek şeride düşürülecek ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacak.

Sürücülere Uyarı

Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymasını, dikkatli ve kontrollü şekilde ilerlemelerini önemle rica etti.

Trafikte aksama yaşanmaması için sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve çalışma bölgesinde hız limitlerine uymaları tavsiye edildi.

Çalışma Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi
Bölge: Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu (Üstgeçit - Temiz Düş Çemberi Arası)

 

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TAGS: Lefkoşa - Güzelyurt Yolunda Bariyer Çalışması Başlıyor!
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