Lefkoşa 3X3’te muhteşem final akşamı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ev sahipliğinde, KKTC Basketbol Federasyonu işbirliği ve katkıları ile organize edilen Lefkoşa 3X3 Basketbol Turnuvası tamamlandı.

Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Lefkoşa 3X3’ün son gününde heyecanlı final maçları oynandı. Çok yoğun bir katılımın olduğu final gecesinde bir de sürpriz gösteri maçı oynandı.

Anlamlı gösteri maçı turnuvaya renk kattı

Meme Kanseri Farkındalığı için gazeteciler Cenk Mutluyakalı, Serhat İncirli, Aytuğ Türkkan, Rasıh Reşat ve Levent Kutay’ın oluşturduğu takım ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, Asbaşkan Metin Ersoy, Dr.Özlem Gürkut ve Lefkoşa eski Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun yer aldığı takım gösteri maçı oynadı.

Şampiyonlar ödüllerini aldı

Final maçlarının ardından şampiyon takımlara Under Armour tarafından hazırlanan ödüllerini LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın ve diğer yetkililer takdim etti.

Turnuva sonunda U15 Kadınlarda Ballers, U 15 Erkeklerde Cyprus Ballers, U 17 Kadınlarda Rangers, U 17 Erkekde Garavolliler, Master Erkeklerde Nostalji, Büyük Kadınlarda Thalassa Resort ve Büyük Erkeklerde Lonestar şampiyon oldu.

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29/10/2022 23:11