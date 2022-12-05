Lefkoşa'da 7 buçuk saat süreyle elektrik kesintisi yapılacak

Lefkoşa Yenişehir’de yarın 7 buçuk saat süreyle elektrik kesintisi yapılacak

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa Yenişehir bölgesinde 7 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, kesinti saat 08.30 ile yaklaşık 16.00 arasında; Yenişehir Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki Kutay Telekom ve Deniz Plaza arasındaki bölgede uygulanacak.

Taşpınar’da yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

Ayrıca Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Taşpınar köyüne 7 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, kesinti saat 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında olacak

İskele şebekesine bağlı bazı bölgelere yarın 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek

Öte yandan Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında İskele şebekesine bağlı bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre kesintiden, Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya, Safaköy bölgeleri etkilenecek.

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05/12/2022 16:37