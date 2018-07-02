Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesi ihale süreci tamamlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesi'nde ihale sürecinin tamamlandığını açıkladı. Ekim ayında mukavele imzalanarak çalışmalara başlanacak.

50-55 milyon Türk Lirasına mal olması beklenen projede 13 kilometrelik hat döşenecek, 3 adet pompa istasyonu yenilenecek, 1 yeni pompa istasyonu yapılacak.

HARMANCI'NIN açıklaması şöyle:

Lefkoşa’nın 2038 yılındaki nüfusu hesaplanarak ihale süreci başlatılan Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesinde ihale süreci tamamlandı, Ekim ayında mukavele imzalanarak çalışmalara başlanacak.

AB’nin bugüne kadar Kıbrıs’ın kuzeyine yaptığı en önemli ve en büyük yatırımlarından biri olan ve yaklaşık 50-55 milyon Türk Lirasına mal olması beklenen projeye emek koyan tüm çalışma arkadaşlarımı bir kez daha kutlarım.

Projenin başlaması ile birlikte 13 kilometrelik hat döşenecek, 3 adet pompa istasyonu son teknoloji kullanılarak yenilenecek, 1 tane de yeni pompa istasyonu yapılacak.

Seçim döneminde garanti altına aldığımız yatırımlardan biri olarak bahsettiğimiz ve Lefkoşa’nın en önemli altyapı çalışmlarından biri olan ihalenin başarı ile sonuçlanması geleceğimiz adına oldukça önemlidir.

Herkese iyi haftalar dilerim.