Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi sınavları 28 – 30 Haziran'da

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2020 - 2021 Akademik Çalışma Takvimi’nin yeniden düzenlendiğini ve bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlandığını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, Covid 19 Pandemi koşullarına bağlı olarak ilgili sendika olan KTOEÖS ile istişarede bulunarak yeni düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

"LEFKOŞA ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ SINAVI 28-30 HAZİRAN"

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinin giriş sınavları 28 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Liselerin diploma törenleri 28 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Meslek Liseleri dahil tüm okullarda öğrenci kayıtları 28 – 30 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacaktır.

Yeni akademik takvimden bazı satırbaşları

Ortaokullar ve 9., 10. Ve 11. Sınıfların Bütünleme Sınavları 21 – 23 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

8. Sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri’ne başvuruları 21 – 25 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Ortaokullar için diploma törenleri 22 – 25 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

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14/04/2021 11:45