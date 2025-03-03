Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde, Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi etkinliği

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde (LAGSSL) tanıtım ve söyleşi etkinliği gerçekleştiriyor.

Merkez’den yapılan açıklamaya göre, KKTCDOB Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Bariton Tuğrul Enver Töre, Kurucu Solist Sanatçı Soprano Sermin Dikmen Töre ve KKTCDOB'da görevli Korrepetitör/Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan'ın yer alacağı söyleşi ve tanıtım buluşması 5 Mart Çarşamba günü saat 11.00’de başlayacak.

LAGSL öğretmenleri ve öğrencileriyle sanatçıların bir araya geleceği etkinlikte, Opera ve Bale sanatı ile ilgili çeşitli örneklerin sunulacağı bir söyleşi gerçekleştirilecek.