Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde, bu sabah Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

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20/07/2024

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Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde, bu sabah Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Zorlu Töre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, TC ve KKTC’den bakanlar, Türkiye’den gelen bazı parti başkanları, milletvekilleri, diğer sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti, Anıt Özel Defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

20/07/2024 11:26
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TAGS: Lefkoşa Atatürk Anıtı
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