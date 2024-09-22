Lefkoşa Badminton Kulübü kurucu başkanı Ahmet Özdal hayatını kaybetti. Özdal'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini ve spor camiası tarafından üzüntü ile karşılandı.

Ahmet Özdal'ın vefat haberini KKTC Badminton Federasyonu sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Federasyonumuzun köklü kulüplerinden olan Lefkoşa Badminton Kulübü kurucu başkanı Ahmet Özdal vefat etmiştir. Federasyonumuz ile ülke badmintonuna hizmetleri olan Fisun Özdal'ın da eşi olan Ahmet Özdal'a Allahtan rahmet diler yakınlarına başsağlığı dileriz.