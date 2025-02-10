Lefkoşa Badminton Kulübü sporcuları başarılara doymuyor

Badminton Federasyonu tarafından Torno Öz-İş sponsorluğunda düzenlenen 17 Yaş altı turnuvası Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda yapıldı. 17 yaş altı KKTC Şampiyonasında 2009-2010-2011-2012 doğumlu olan sporcuların katıldığı turnuva, çekişmeli ve heyecanı yüksek 5 kategoride toplam 45 maç oynandı. Şampiyonada Lefkoşa Badminton Kulübü sporcuları elde ettikleri başarılı sonuçlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Ülkemizin en köklü badminton Kulüplerinden olan Lefkoşa Badminton Kulübü 5 kategoride dördünde final oynayana sporcular 1 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya ile tamamlamayı başardı.

5 Kategoride Madalyalar

Badminton Federasyonu tarafından Torno Öz-İş sponsorluğunda düzenlenen 17 Yaş altı turnuvası tek Erkekler Kategorisinde Lefkoşa Badminton Kulübü adına yarışan Sarp Erol Mutluel ikinci, Kuzey Serinyürek ile Cuma Erkal üçüncü, Çift Erkekler kategorisinde yarışan

Sarp Mutluel-Eray Merttürk çifti şampiyon olurken, Mahmut Postacıoğlu-Cuma Erkal çifti ikinci, Çift Kızlarda Laren Dilek (Ferdi)-Milay Salim çifti ikinci, Simay Gürün-Beril Ersangil çifti üçüncü, Eray Merttürk-Simay Gürün çifti ikinci, Kuzey Serinyürek-İrem Uzuntürk çifti üçüncü oldular.

Milli Takıma En Çok Oyuncu

U17 KKTC Milli Takım Seçmesi sonucunda milli takıma en çok sporcu veren kulüp yine Lefkoşa Badminton Kulübü oldu. Ülkemizin en köklü Badminton Kulübü olan Lefkoşa Badminton Kulübü milli takıma en fazla sporcu kazandıran Kulüp olma gururunu yaşadı.

17 Yaş Altı Badminton Şampiyonası’nda Lefkoşa Badminton Kulübü Sporcuların elde ettiği sonuçlar:

Tek Erkekler

2. Sarp Erol Mutluel

3. Kuzey Serinyürek

3. Cuma Erkal

Çift Erkekler

1. Sarp Mutluel-Eray Merttürk

2. Mahmut Postacıoğlu-Cuma Erkal

Çift Kızlar

2. Laren Dilek (Ferdi)-Milay Salim

3. Simay Gürün-Beril Ersangil

Karışık çiftler

2. Eray Merttürk-Simay Gürün

3. Kuzey Serinyürek-İrem Uzuntürk