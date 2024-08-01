Lefkoşa Badminton Kulübü Sporcuları Hız Kesmiyor

Lefkoşa Badminton Kulübü sporcuları yaz döneminde antrenmanları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’den iki tecrübeli antrenörü kadrosuna katan kulüp, yaz döneminde Badminton antrenmanlarına güçlü kadrosuyla tüm sürati ile devam ediyor. Türkiye’de başarılı sporcular yetiştiren Badminton antrenörlerinden Hakan Avcı ve Turan Güney ile çalışan badminton severler deneyimli antrenörlerle çalışmanın farkını yaşıyor. Kuzey Kıbrıs’ta badminton sporuna başarılı ve genç sporcular yetiştiren Lefkoşa Badminton Kulübü tüm yaş gruplarında badminton severler antrenmanlarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Genç Sporcularımızın Önünü Açmak

Lefkoşa Badminton Kulübü Başkanı Nevzad Denerel, kulübün amaçlarının badminton sporunu sevdirmenin yanında başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. Nevzad Denerel “Yetişen ve yetişmekte olan genç sporcularımızın önünü açmak için elimizden geleni yapmaya çalıştıklarını, her yıl olduğu gibi yaz dönemini de en verimli şekilde çalışarak geçirdiklerini belirtti. Bu yıl Türkiye’nin 2 deneyimli antrenörü Hakan hocamızı ve Turan hocamızı ülkemize getirerek grublarımız sabah-akşam çift antrenmanla hocalarımızla çalışmaya devam ettiklerini belirterek her geçen yıl büyüyen ve gelişen kadromuzla hedeflerimiz de büyüyor diyen başkan Nevzad Denerel, Lefkoşa Badminton Kulübü’nün yetiştirdiği başarılı sporculardan oluşan bir ekiple uluslararası temsiliyetlerde yer almak için çalışıyoruz dedi.