Lefkoşa Badminton Kulübü Sporcularından Büyük Başarı

Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 15 Yaş altı turnuvası Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda yapıldı. 15 yaş altı KKTC Şampiyonasında 2011-2012-2013-2014 doğumlu olan sporcuların katıldığı turnuva, çekişmeli ve heyecanı yüksek 5 kategoride toplam 50 maç oynandı. Şampiyonada Lefkoşa Badminton Kulübü sporcuları başarıları işle dikkat çekti. Ülkemizin en köklü badminton Kulüplerinden olan Lefkoşa Badminton Kulübü 8 altın madalyanın 7’sini kazanarak çok önemli başarıya imza atarken, milli takıma seçilen 10 sporcudan 7’si kulübün sporcuları olarak dikkat çekti.

5 Kategori 7 Altın Madalya

Tekler Kategorisinde Lefkoşa Badminton Kulübü adına erkelerde yarışan Cuma Erkal şampiyon olmayı başarırken, Karışık Çiftler kategorisinde de yarışan Mahmut Postacıoğlu ve Simay Görün tüm rakiplerini mağlup ederek bu kategoride de şampiyon olmayı başardılar. Çift Bayanlar mücadelesinde tüm rakiplerini mağlup eden İrem Uzuntürk ve Simay Görün çifti ile Çift Erkeklerde mücadele eden Cuma Erkal ile Mahmut Postacıoğlu çifti turnuvada yenilgi almadan birinci oldular.

15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası’nda Lefkoşa Badminton Kulübü Sporcuların elde ettiği sonuçlar:

Tek Erkekler

1. Cuma Erkal

3. Arın Bolkaner, Rüzgar Dellaloğlu

Tek Kadınlar

2. İrem Uzuntürk

3. Ceylin Mirillo

Çift Kızlar

1. İrem Uzuntürk-Simay Gürün

Çift Erkekler

1.Cuma Erkal- Mahmut Postacıoğlu

Karışık Çiftler

1. Mahmut Postacıoğlu-Simay Gürün

3. Rüzgar Dellaloğlu-Ceylin Mirillo