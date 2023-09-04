Lefkoşa Badminton Open 2023 Turnuvası Tamamlandı



Lefkoşa Badminton Kulübü tarafından organize edilen Flypower ve Özerlat ana sponsorluğunda “Lefkoşa Badminton Open 2023” turnuvası oynanan final karşılaşmalarının ardından tamamlandı. Lefkoşa Badminton Kulübü tarafından bu yıl ikincisini organize eden Lefkoşa Badminton Open 2023 turnuvası 2-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilerek kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda yapılan Lefkoşa Badminton Open 2023 turnuvası U11 (11 yaş altı), U15 (15 yaş altı) ve büyükler kategorileri olmak üzere üç kategoride yapıldı. İki gün boyunca devam eden Flypower ve Özerlat ana sponsorluğunda “Lefkoşa Badminton Open 2023” turnuvasında oynanan final müsabakaların sonunda ilk üç dereceye giren sporcular belli oldu.

Açılış Seremonisi

“Lefkoşa Badminton Open 2023” açılış seremonisinde Lefkoşa Badminton Kulübü Başkanı Nevzad Denerel katılan tüm sporculara katılımları için teşekkür ederek başarılar diledi.

Kategorilerde Şampiyonlar

Lefkoşa Badminton Kulübü’nün organize ettiği Flypower ve Özerlat ana sponsorluğunda “Lefkoşa Badminton Open 2023” turnuvasına katılan 102 sporcu şampiyonluk mücadelesi verilirken, oynanan final müsabakaları sonunda kategorilerde şampiyonlar belli oldu.

11 Yaş Altı Tek Erkeklerde Arın Bolkaner, 11 Yaş Altı Tek Kızlarda Ceylin Mirillo, 15 Yaş Altı Tek Erkeklerde Savvas Savides, 15 Yaş Altı Tek Kızlarda Gökçe Mansuroğlu, Büyükler Tek Erkekler de Salih Öztürk, Büyük Tek Kadınlarda Lana Akhmedieva, Büyükler Çift Kadınlarda Olga Rashetnikova-Nadezdha Nazarenko, Büyükler Çift Erkeklerde Hüsnü Mercan-Airat Akhmedieva, Büyükler Karışık Çiftlerde Airat Akhmedieva-Lana Akhmedieva

Birinci oldu.

Badminton’un Gelişmesi İçin Çalışıyoruz

Lefkoşa Badminton Kulübü Başkanı Nevzad Denerel iki gün boyunca süren Lefkoşa Badminton Open 2023 turnuvası ödül töreninde yaptığı konuşmada, “İlk düzenlenen turnuvaya katılan sporcu sayısının artmış olmasından ötürü mutluluk duyduklarını, turnuvaya katılan tüm kulüp, sporcu ve antrenörlere Kulübü adına teşekkür etti. Önümüzdeki yıllarda benzer organizasyonları mümkün olduğunca sık organize etmeyi amaçladıklarını, sponsor destekleri sporcuların motivasyonlarını artırmak için çok önemli olduğuna vurgu yaparak bu anlamda turnuvamıza katkı koyan Ahmet & Nafi Kardeşler Ltd’e, Nethouse Online Bilişim Ltd’e, Özerlat Ltd’e, Ekipman sponsoru olan Flypower’a ve turnuvamızın enerji sponsoru olan Vitocco ve Youplus Energy’e teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Ödül Töreni

Lefkoşa Badminton Open 2023 turnuvasında oynanan final müsabakalarında ardından düzenlenen ödül töreninde başarılı olan sporculara madalya, raket, çanta ve sponsorlar tarafından çeşitli ödüller Kuzey Kıbrıs Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Lefkoşa Badminton Kulübü kurucu Başkanı Ahmet Özdal, Kulüp antrenörleri Fisun Özdal, Turhan Güney, Lefkoşa Badminton Kulübü Başkanı Nevzad Denerel tarafından verildi.

Lefkoşa Badminton Open 2023 turnuvasında Dereceler şöyle.

11 Yaş Altı Tek Erkekler

1. Arın Bolkaner

2. Rüzgar Dellaloğlu

3. Güney Serinyürek

11 Yaş Altı Tek Kızlar

1. Ceylin Mirillo

2. Arya Çerkez

3. Serin Önet

15 Yaş Altı Tek Erkekler

1. Savvas Savides

2. Michallis Fellas

3. Sarp Erol Mutluel

15 Yaş Altı Tek Kızlar

1. Gökçe Mansuroğlu

2. Miray Salim

3. Alexandra Xatjigeorgiou

Büyükler Tek Erkekler

1. Salih Öztürk

2. Hüsnü Mercan

3. Şahin Mahzari

Büyük Tek Kadınlar

1. Lana Akhmedieva

2. Hazel Aksular

3. İzgi Mertdin

Büyükler Çift Kadınlar

1. Olga Rashetnikova - Nadezdha Nazarenko

2. Safiye Zümer - Eren Özuyanık

3. Hazel Aksular - İzgi Mertdin

Büyükler Çift Erkekler

1. Hüsnü Mercan - Airat Akhmedieva

2. Salih Öztürk - Jacob Özikiz

3. Turhan Güney - Nevzad Denerel

Büyükler Karışık Çiftler

1. Airat Akhmedieva - Lana Akhmedieva

2. Yanik Bhageerutty - Olga Rashetnikova

3. Nevzad Denerel - Renk Duru Denerel

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