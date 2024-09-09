Lefkoşa Badminton Open 2024 Turnuvası Yapıldı

Lefkoşa Badminton Kulübü tarafından organize edilen Flypower, Velavit, Süllü, Jetgaz ana sponsorluğunda “Lefkoşa Badminton Open 2024” turnuvası oynanan final karşılaşmalarının ardından tamamlandı. Lefkoşa Badminton Kulübü tarafından bu yıl üçüncü kez organize edilen Lefkoşa Badminton Open 2024 turnuvası 7-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilerek kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. TED Kuzey Kıbrıs Koleji Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda yapılan Lefkoşa Badminton Open 2024 turnuvası U11 (11 yaş altı), U15 (15 yaş altı) ve büyükler kategorileri yanında Hobi gruplarından oluşan dört kategoride yapıldı. İki gün boyunca devam eden Flypower, Velavit, Süllü, Jetgaz ana sponsorluğunda “Lefkoşa Badminton Open 2024” turnuvasında oynanan final müsabakaların sonunda ilk üç dereceye giren sporcular belli oldu.

Kategorilerde Şampiyonlar

Lefkoşa Badminton Kulübü’nün organize ettiği Flypower, Velavit, Süllü, Jetgaz ana sponsorluğunda “Lefkoşa Badminton Open 2024” turnuvasına katılan 115 sporcu şampiyonluk mücadelesi verilirken, oynanan final müsabakaları sonunda kategorilerde şampiyonlar belli oldu. U-11 Tek Kızlar Berrak Su Dağlı, U-11 Tek Erkekler Güney Serinyürek, U-15 Tek Kızlar Rüya Adalı, U-15 Çift Kızlar Ceylin Mirillo-Efsa Uyanık, U-15 Tek Erkekler Buğrakan Çalışkan, U-15 Çift Erkekler Cuma Erkal- Ömer Mansuroğlu, U-15 Karışık Çiftler Ali Ege Adalı- Azra Parıltı, Büyükler Tek Bayanlar Sezen Sinan, Büyükler Çift Bayanlar Sezen Sinan-Aleyna Biçen, Büyükler Tek Erkeklar Kerem Çınar, Büyükler Çift Erkekler Nevzad Denerel-Güngör Acar, Büyükler Karışık Çiftler Burak Semih Sönmez-Özlem Kemal, Hobi Tek Kadınlar Serap Topuzoğlu, Hobi Çift Kadınlar Seraptopuzoğlu-Didem Duyar, Hobi Tek Erkekler Serdar Hergüner, Hobi Çift Erkekler Ali Akkoyun-Mustafa Teksan, Hobi Karışık Çiftler Esen Küçük- Serkan Bolkaner birinci oldu.

30. Yıl Kutlandı

Lefkoşa Badminton Kulübü tarafından organize edilen Lefkoşa Badminton Open 2024 115 sporcunun kayıt yaptığı ve badminton severlerin ilgiyle izlediği turnuvada, Lefkoşa Badminton Kulübü Başkanı Nevzad Denerel yaptığı konuşmada turnuvaya katılan tüm kulüp, sporcu, antrenör ve ailelere teşekkür etti. 2 günde toplam 185 müsabaka yapıldığını belirten Denerel; “Lefkoşa Badminton Kulübü’nün 30. yılında kulübümüze yakışır bir turnuva düzenlediğine vurgu yaparak, Badminton sporuna gönül veren ve salonda yer alanların yanı sıra turnuvamıza katkı koyan Jetgaz, Süllü Yapı, Velavit ve Ted Koleji’ne teşekkür ederrek, Sponsorlarımız, sporcularımızın motivasyonlarını artırmak adına önemli görevler üstlendi” dedi.

Ödül Töreni

Lefkoşa Badminton Open 2024 turnuvasında oynanan final müsabakaları sonunda ilk üç dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen ödül töreninde başarılı sporculara plaket, raket, çanta ve sponsorlar tarafından çeşitli ödüller Lefkoşa Badminton Kulübü Başkanı Nevzad Denerel, yönetici Selen Süheyla Küçük, Serkan Bolkaner, Lefkoşa Badminton Kulübü antrenörü Fisun Özdal tarafından verildi.

Lefkoşa Badminton Open 2024 turnuvasında dereceler şöyle.

U-11 TEK KIZLAR

1-Berrak Su Dağlı

2-Başak Beren Baş

3- Serin Önet

U-11 TEK ERKEKLER

1-Güney Serinyürek

2- Yener Tekin

3-Çağın Yılmaz

U-15 TEK KIZLAR

1-Rüya Adalı

2-Azra Pırıltı

3-Berrak Dağlı

U-15 ÇİFT KIZLAR

1-Ceylin Mirillo-Efsa Uyanık

2-Simay Gürün-Renk Duru Denerel

U-15 TEK ERKEKLER

1-Buğrakan Çalışkan

2-Kuzey Serinyürek

3-Ali Ege Adalı

U-15 ÇİFT ERKEKLER

1-Cuma Erkal- Ömer Mansuroğlu

2- Arın Bolkaner-Rüzgar Dellaloğlu

3-Utku Yıldırım-Giray E.Eçelik

U-15 KARIŞIK ÇİFTLER

1-Ali Ege Adalı- Azra Parıltı

2-İremuzuntürk-Mahmutpostacıoğlu

3-Ömer Mansuroğlu-Efsa UYANIK

BÜYÜKLER TEK BAYANLAR

1-Sezen Sinan

2- Rüya Adalı

3-Aleyna Biçen

BÜYÜKLER ÇİFT BAYANLAR

1-Sezen Sinan-Aleyna Biçen

2-Eren Özuyanık-Sıla Hacıarif

3-Sude Naz Çakmak- Safiye Mansuroğlu

BÜYÜKLER TEK ERKEKLAR

1-Kerem Çınar

2-Turhan Güney

3-Burak Semih Sönmez

BÜYÜKLER ÇİFT ERKEKLER

1-Nevzad Denerel-Güngör Acar

2-Kerem Çınar-Buğra Kaan Çalışır

3-Sarp Mutluel- Kuzey Serinyürek

BÜYÜKLER KARIŞIK ÇİFTLER

1-Burak Semih Sönmez-Özlem Kemal

2-Eray Merttürk- Ngökçe Mansuroğlu

3-Dongo Junıor- Belin Teksan

HOBİ TEK KADINLAR

1-Serap Topuzoğlu

2-Ayşe Yücel

3-Didem Duyar

HOBİ ÇİFT KADINLAR

1-Seraptopuzoğlu- Didem Duyar

2-Selen Küçük-Esen Küçük

3-Nisa Kalkan-Tatjana Obraztov

HOBİ TEK ERKEKLER

1-Serdar Hergüner

2-Frank O Sullıvan

3-Ahmet Durgun

HOBİ ÇİFT ERKEKLER

1-Ali Akkoyun-Mustafa Teksan

2-Serkan Bolkaner- Serdarhergüner

3-Önder Önderoğlu-Burak Harper

HOBİ KARIŞIK ÇİFTLER

1-Esen Küçük- Serkan Bolkaner

2-Ayşe Yücel-Ali Akkoyun

3-Selen Küçük-Frank O Sullıvan