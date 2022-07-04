Lefkoşa Badminton Open Turnuvası tamamlandı

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04/07/2022

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Lefkoşa Badminton Open Turnuvası tamamlandı

 Lefkoşa Badminton Open 2022 Turnuvası 2-3 Temmuz tarihlerinde Atatürk Spor Salonu'nda 4 ülkeden 63 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

U-11, U-15 ve Büyükler kategorilerinde düzenlenen turnuvada sereceye giren sporculara katilim belgesi, madalya ve para ödülü verildi.

Derececeye giren sporcular şöyle:

 Tek Erkekler

1- Nevzad Denerel

2- Turhan Güney

3- Yianik Bhageerytty

Tek Kadınlar

1- Heves Nazıroğlu

2- Fatoş Olgaçer

3- Fikriye Kanlı

Büyükler Çift Erkekler

1- Nevzad Denerel - Turhan Güney

2- Thomas Anastasiades - Nasos Kryiakides

3- Yianik Bhageerytty - Conor Flatley

Büyükler Çift Kadınlar

1- Heves Nazıroğlu - Renk Duru Denerel

2- Esen Küçük - Sümeyra Varan

3- Merve Yücetürk - Safiye Mansuroğlu

Büyükler Karışık Çiftler

1- Serkan Bolkaner - Fatoş Olgaçer

2- Tuncay Nazıroğlu - Yeliz Kuset

3- Serdar Hergüner - Esen Küçük

U-15 Tek Erkekler

1- Sarp Erol Mutluel

2- Eray Merttürk

3- Berk Denerel

U-15 Tek Kızlar

1- Gökçe Mansuroğlu

2- Sümeyra Varan

3- Safiye Mansuroğlu

U-11 Tek Erkekler

1- Cuma Erkal

2- Rüzgar Dellaloğlu

3- Arın Bolkaner

U-11 Tek Kızlar

1- Renk Duru Denerel

2- Aymina İsgit

3- İrem Uzuntürk

04/07/2022 17:30
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TAGS: Lefkoşa Badminton Open Turnuvası tamamlandı
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