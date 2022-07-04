Lefkoşa Badminton Open Turnuvası tamamlandı
04/07/2022
Lefkoşa Badminton Open 2022 Turnuvası 2-3 Temmuz tarihlerinde Atatürk Spor Salonu'nda 4 ülkeden 63 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.
U-11, U-15 ve Büyükler kategorilerinde düzenlenen turnuvada sereceye giren sporculara katilim belgesi, madalya ve para ödülü verildi.
Derececeye giren sporcular şöyle:
Tek Erkekler
1- Nevzad Denerel
2- Turhan Güney
3- Yianik Bhageerytty
Tek Kadınlar
1- Heves Nazıroğlu
2- Fatoş Olgaçer
3- Fikriye Kanlı
Büyükler Çift Erkekler
1- Nevzad Denerel - Turhan Güney
2- Thomas Anastasiades - Nasos Kryiakides
3- Yianik Bhageerytty - Conor Flatley
Büyükler Çift Kadınlar
1- Heves Nazıroğlu - Renk Duru Denerel
2- Esen Küçük - Sümeyra Varan
3- Merve Yücetürk - Safiye Mansuroğlu
Büyükler Karışık Çiftler
1- Serkan Bolkaner - Fatoş Olgaçer
2- Tuncay Nazıroğlu - Yeliz Kuset
3- Serdar Hergüner - Esen Küçük
U-15 Tek Erkekler
1- Sarp Erol Mutluel
2- Eray Merttürk
3- Berk Denerel
U-15 Tek Kızlar
1- Gökçe Mansuroğlu
2- Sümeyra Varan
3- Safiye Mansuroğlu
U-11 Tek Erkekler
1- Cuma Erkal
2- Rüzgar Dellaloğlu
3- Arın Bolkaner
U-11 Tek Kızlar
1- Renk Duru Denerel
2- Aymina İsgit
3- İrem Uzuntürk