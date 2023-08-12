 Lefkoşa, Bafra ve Doğancı’da hırsızlık

Doğancı’da çarşamba günü saat 16.00 sıralarında misafir olarak girdiği evde hırsızlık yapan O.K.(K-53) tespit edilerek tutuklandı. Şahsın çaldığı altın ve nakit para bulundu ve emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, O.K. evin yatak odasındaki kıyafet dolabının içerisinde bulunan 22 adet cumhuriyet altını, 4 adet yüzük ve 5 bin TL nakit para çaldı.

Soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haberler:

- Çalıştıkları iş yerinde hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı, bir kişi aranıyor

Bafra’da bir iş yerinde çalışan U.B.(E-35), E.E.(E-22) ve K.T.(E-22)’nin bu yılın mayıs-ağustos aylarında iş yerinden 134 meyveli birayı çaldıkları, salı günü ise barda içki satarak temin ettikleri 2 bin 300 nakit parayı teslim etmediği tespit edildi.

Polis, E.E. ve K.T.’nin tutuklandığını, U.B.’nin ise aranmakta olduğunu bildirdi.

- Nisan ayında Göçmenköy’deki iş yerinin kasasından para çalan şahıs ileri soruşturmada tespit edildi

Polis Basın Subaylığı, Göçmenköy’de oto-lastik servisi dükkanının nisan ayında arka kapısı açılarak girilmesi ve kasa içerisinde bulunan 18 bin 320 TL’nin çalınması olayına ilişkin yürütülen ileri soruşturmada, zanlının iş yeri çalışanı A.Y.(E-29) olduğunun tespit edildiğini ve şahsın tutuklandığını bildirdi.

Soruşturma devam ediyor.