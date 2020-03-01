Lefkoşa Barınağı’nda 248 köpeğin yıllık karma aşıları yapıldı

LTB, mahkeme kararı ile kontrolü tamamen Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) geçen Lefkoşa Barınağı’nda 248 köpeğin yıllık karma aşılarının yapıldığını bildirdi.

LTB açıklamasına göre, veterinerler kontrolünde gerçekleştirilen işlemlerde Sanayi Bölgesi’ne ve Dikmen’de bulunan barınaklarda yer alan 248 köpeğin aşıları yapılırken, iç ve dış parazit hapları da verildi.

LTB Halk Sağlığı Şubesi’ne bağlı Barınak Birimi’nden verilen bilgilerde rutin aşıların periyodik şekilde yapılarak yaşanılabilecek herhangi bir salgın hastalık riskinin minimuma indirildiği vurguladı.

01/03/2020 13:36