Lefkoşa Başkent Lions Kulübü 'Kan Şekeri Ölçüm' etkinliği düzenledi

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü , Diyabet Haftası dolayısıyla Diyabet Derneği yetkilileriyle birlikte Atatürk Öğretmen Akademisi’nde okuyan öğrencilere yönelik ‘’Kan Şekeri ölçümü’’ etkinliği düzenledi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, kan şekeri ölçümü etkinliğinin ardından Dr. Umut Maraşona tarafından “Diyabet” konulu konferans verildi.

Konferans, Atatürk Öğretmen Akademisi’ndeki konferans salonda verilmiş olup, gerek kan şekeri ölçümüne gerekse konferansa öğrencilerin yoğun ilgisinin ve katılımının olduğu gözlemlendi.

Bu habere tepkiniz:



18/11/2022 14:38