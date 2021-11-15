Lefkoşa Başkent Lions Kulübü ve Diyabet Derneği Kan Şekeri Ölçüm Faaliyeti Gerçekleştirdi

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15/11/2021

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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü ve Diyabet Derneği Kan Şekeri Ölçüm Faaliyeti Gerçekleştirdi

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği ile birlikte  Kasım Diyabet  farkındalık ayı  nedeniyle, halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla dün  Lefkoşa Belediyesi  Açık Pazarında Şeker ölçümü faaliyeti gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, diyabet hakkında hazırlanan bilgilendirici bröşür  külüp üyeleri tarafından dağıtıldı.
Etkinlikte 160 kişiye yapılan testler sonucu bazı vatandaşlar insülin değerlerinin yüksek olduğunun tespit edildiği ve uyarıldığı kaydedildi.


Etkinlik sonunda Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Ln Berna Özdoğa ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca geleceği  diyabetten koumak ve  Diyabet konusunda farkındalık yaratma,  daha geniş kitleleri bilgilendirmek için  faaliyetlerinin gelecek haftada devam edeceğini belirttti.

15/11/2021 09:30
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TAGS: Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Diyabet Derneği, Kan Şekeri
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