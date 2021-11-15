Lefkoşa Başkent Lions Kulübü ve Diyabet Derneği Kan Şekeri Ölçüm Faaliyeti Gerçekleştirdi

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği ile birlikte Kasım Diyabet farkındalık ayı nedeniyle, halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla dün Lefkoşa Belediyesi Açık Pazarında Şeker ölçümü faaliyeti gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, diyabet hakkında hazırlanan bilgilendirici bröşür külüp üyeleri tarafından dağıtıldı.

Etkinlikte 160 kişiye yapılan testler sonucu bazı vatandaşlar insülin değerlerinin yüksek olduğunun tespit edildiği ve uyarıldığı kaydedildi.



Etkinlik sonunda Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Ln Berna Özdoğa ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca geleceği diyabetten koumak ve Diyabet konusunda farkındalık yaratma, daha geniş kitleleri bilgilendirmek için faaliyetlerinin gelecek haftada devam edeceğini belirttti.

Bu habere tepkiniz:



15/11/2021 09:30