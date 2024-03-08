Lefkoşa Bedesten’de yarın Dünya Kadınlar Günü Konseri yapılıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Myrrha Trio iş birliğinde yarın “Dünya Kadınlar Günü Konseri” verilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Telsim'in iletişim desteği sağladığı Dünya Kadınlar Günü Konseri’nin saat 20.00'de Lefkoşa - Bedesten’de yer alacağı duyuruldu.

Açıklamada, bilindik eserlerden seçkiler içeren ve ücretsiz olarak sergilenecek olan konsere tüm halkın davetli olduğu kaydedildi.