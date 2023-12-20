Arabahmet Kültür Evi’nde Yeni Yıla Merhaba konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası, Arabahmet Kültür Evi’nde Latin Trio Yeni Yıla Merhaba konseri düzenledi.

Latin Trio konserinde vokalde Arkın Sayar, gitarda İbrahim Çetiner ve trompette Münür Akgör, çaldıkları ve seslendirdikleri parçalarla izleyenlerin müzik dolu bir akşam geçirmelerini sağladı.

Verilen bilgiye göre, konserde Donde estas (Pick Martini), Elbette (Candan Erçetin), Dos Gardenias (İbrahim Ferre), El Cuarto De Tula (Bueno Vista), Chan Chan (Bueno Vista), Her yaşın bir güzelliği var (Ajda Pekkan), Cuandos Desirena (La Ultima Noche) gibi birçok parça müzikseverlerin dinletisine sunuldu.

LBO’nun Yeni Yıla Merhaba konserleri salı akşamı caz konseriyle devam edecek. Arabahmet Kültür Evi’nde yer alacak konserde vokal ve gitarda Hüseyin Altan, gitarda Kadir Evre, klavyede Hüseyin Kırmızı, basgitarda Cahit Kutrafalı, davulda ise Uğur Güçlü yer alacak.

Konserin biletleri online olarak www.biletinial.com internet adresinden veya girişten temin edilebilecek.