Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu Yeni Seslerini Arıyor

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk Korosu, 6-16 yaş aralığındaki çocuklar ve gençlere yönelik yeni dönem kayıtlarına başladı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların şarkı söyledikçe geliştiği, geliştikçe öğrendiği, öğrendikçe bilinçlendiği gerçeğinden yola çıkan ve bu bağlamda koro çalışmalarına katılan çocukların yaratıcılığı, konsantrasyonu, özgüveni ve iletişim becerilerinin geliştiğine inanan LBO Çocuk Korosu bu yıl da çalışmalarına Eylül ayında başlayarak 2020 Haziran ayında tamamlayacak.

SON BAŞVURU 1 KASIM

Şefliğini Hare Yakula’nın ve piyano eşliklerini Ercüment Şeker’in yaptığı LBO Çocuk korosu çalışmaları Cumartesi günleri yapılacak.

6 - 8 yaş arası 11.30 - 12.15 ve 9 - 16 yaş arası ise 12.30 - 13.30 saatlerinde gerçekleşecek çalışmalar ile ilgili detaylı bilgi www.lefkosabelediyeorkestrasi.net veya 223 9825 ve 608 5280 nolu telefonlardan alınabilecek.

Son başvuru tarihi 1 Kasım olan koro çalışmalarının aidatı 70 TL olarak belirlendi.