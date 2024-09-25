Lefkoşa Belediye Orkestrası cuma günü Gazimağusa’da ''Yeşilçam Film Müzikleri'' konseri verecek

ads ads ads ads
25/09/2024

ads
Lefkoşa Belediye Orkestrası cuma günü Gazimağusa’da ''Yeşilçam Film Müzikleri'' konseri verecek

Lefkoşa Belediye Orkestrası, Gazimağusa Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğinde cuma günü Gazimağusa’da ‘’Yeşilçam Film Müzikleri’’ konseri düzenliyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Belediye Orkestrası, Şef Oskay Hoca’nın yönetiminde Eda Aslantürk solistliğindeki konser saat 20.00’de Namık Kemal Meydanı’nda verilecek.

Yeşilçam Film Müziklerinden oluşan özel repertuvarın seslendirileceği Lefkoşa Belediye Orkestrası konserine katılım ücretsiz olacak.

25/09/2024 16:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Lefkoşa Belediye Orkestrası, Gazimağusa
MANŞETLER

HK DÜNYA

Verimliliğin anahtarı belli oldu! 90 dakikanın büyüsü

HK DÜNYA

Nörobilim araştırmacısı Mithu Storoni, verimliliği artırmanın yolunun beynimizin doğal ritimlerine uygun bir çalışma planı oluşturmaktan geçtiğini söylüyor. Beynimiz, yaklaşık 90 dakikalık döngülerde çalışıp dinlenme eğiliminde olduğunu belirten Storoni, bu döngülerin, hem uyku hem de uyanıklık sırasında dikkatin yoğunlaşması ve azalması şeklinde kendini gösterdiğini belirtiyor. Storoni, çalışmaların da bu döngülere göre yapılandırılması gerektiğini vurguluyor.

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.