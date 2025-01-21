Lefkoşa Belediye Orkestrası eğitim konserleri devam ediyor

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), çocuklara müziği sevdirmek ve orkestrayı tanıtmak amacıyla yıllardır devam ettirdiği “LBO ile Orkestrayı Tanıyalım” eğitim konserlerini bu yıl da gerçekleştirmeye devam ediyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, etkinlik takvimi kapsamında, 16 Ocak’ta TED Kuzey Kıbrıs Kolejine bağlı ilkokul 1. 2. ve 3. Sınıf öğrencilerine, 17 Ocak’ta Yakın Doğu ilkokulu 4. ve 5. Sınıf öğrencilerine ve 18 Ocak Cumartesi günü de LBO Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu’na yönelik eğitim konserleri gerçekleştirildi.

Eğitim konserlerinde sahnedeki müzik aletleri tanıtıldı ve klasik müzik konserleri hakkında çocukları eğitici bilgiler verildi. İkinci bölümde ise Lefkoşa Belediye Orkestrası, çocuk şarkılarından oluşan mini bir konser gerçekleştirdi.

LBO’nun çocuklara yönelik bu etkinlikleri, müziği sevdirmeyi ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da, etkinliklerle ilgili “Lefkoşa Belediye Orkestrası, müziğin birleştirici gücünü çocuklarımıza aktararak hem şehrimizin hem de onların dünyalarını güzelleştirmeyi sürdürüyor” dedi.

Harmancı, “Lefkoşa notalarla, Lefkoşa müzikle çok güzel” ifadelerini kullanarak, “Çocuklarımızın müzikle iç içe büyümelerini sağlamak, hayal güçlerini geliştirmek ve müziği hayatlarının bir parçası haline getirmek için yıllardır büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu etkinliklerle geleceğin yaratıcı bireylerini yetiştirmenin ilk adımlarını atıyoruz. Çocuklarımızın notaların büyüsünü keşfetmesi ve müziğin bir parçası olmaları bizler için büyük bir mutluluk kaynağı” ifadelerini kullandı.

“LBO ile Orkestrayı Tanıyalım” eğitim konserleri, 2025 yılı boyunca Lefkoşa genelindeki okullarda ve sosyal merkezlerde devam edecek. Aileler ve okullar, detaylı bilgi almak ve katılım sağlamak için Lefkoşa Belediye Orkestrası ile iletişime geçebilir.