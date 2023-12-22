Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) 2023’ü Yeni Yıla Merhaba Caz Konseri ile uğurluyor

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22/12/2023

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Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) 2023’ü Yeni Yıla Merhaba Caz Konseri ile uğurluyor


LBO tarafından 26 Aralık Salı akşamı, saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde gerçekleştirilecek olan konserin biletlerine online olarak https://www.biletinial.com internet adresinden veya konser gecesi kapıdan ulaşılabilecek. Caz konserinde Hüseyin Altan (gitar-vokal), Kadir Evre (gitar), Hüseyin Kırmızı (klavye), Cahit Kutrafalı (bas gitar) ve Uğur Güçlü (davul) yer alacak.

Konserde Let it Snow, All Of Me, Douce Ambiance, Minor Swing, Just the Way You Look Tonight gibi birçok parça müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

22/12/2023 15:51
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TAGS: Lefkoşa Belediye Orkestrası
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