Lefkoşa Belediye Orkestrası yılın son konserini verdi

Lefkoşa Belediye Orkestrası 2022 yılının son konserini verdi.

Lefkoşa Türk Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde verilen konserde, Türkiye’den ve dünyadan hem nostaljik hem de günün sevilen parçaları icra edildi.

Şefliğini Oskay Hoca’nın yaptığı ve Arkın Sayar’ın solist olarak yer aldığı konseri Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı Belediye Meclisi üyeleri de izledi.

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21/12/2022 14:30