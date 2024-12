Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan 2024’e veda konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), 2024 yılının kapanış konserini 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştiriyor.

LTB’den yapılan yazılı açıklaya göre, Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde (Eski Mısırlızade Sineması), gerçekleştirilecek olan Lefkoşa Belediye Orkestrası ile "EVAN'S" Konseri saat 20.00’de başlayacak.

Oskay Hoca şefliğinde, Mehmet Evan ve Ahmet Evan’ın baba oğul solist olarak yer alacakları konserde: Feeling Good, Just the way you are, Baby can I hold you, My way, What a wonderful world gibi birçok parça müzikseverlerle buluşacak.

Konser biletlerine www.gisekibris.com internet adresinden online olarak veya konser gecesi kapıdan temin edilebilecek.