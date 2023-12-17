Lefkoşa Belediye Orkestrasından “Yeni Yıla Merhaba” konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası, “Yeni Yıla Merhaba” konseri verecek.

Lefkoşa Belediye Orkestrası bünyesindeki Latin Trio tarafından verilecek konser, 19 Aralık Salı günü, saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde yer alacak.

Konser biletleri, online olarak www.biletinial.com internet adresinden veya kapıdan satın alınabilecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre Latin rüzgarlarının eseceği konserde Donde estas: Pick Martini, Elbette: Candan Erçetin, Dos Gardenias: İbrahim Ferre, El Cuarto De Tula: Bueno Vista, Chan Chan: Bueno Vista, Her yaşın bir güzelliği var: Ajda Pekkan, Cuandos Desirena, La Ultima Noche gibi birçok parça müzikseverlerin dinletisine sunulacak.