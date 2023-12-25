Lefkoşa Belediye Orkestrası'ndan yılbaşı konseri

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25/12/2023

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Lefkoşa Belediye Orkestrası'ndan yılbaşı konseri

 Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), 2023 yılının son konserini yarın akşam saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde verecek.

"Yeni Yıla Merhaba Caz Konseri" biletlerine online olarak www.biletinial.com internet adresinden veya konser gecesi kapıdan ulaşılabilecek.

Konserde Hüseyin Altan (gitar-vokal), Kadir Evre (gitar), Hüseyin Kırmızı (klavye), Cahit Kutrafalı (bas gitar) ve Uğur Güçlü (davul) yer alacak. Konserde Let it Snow, All Of Me, Douce Ambiance, Minor Swing, Just the Way You Look Tonight gibi birçok parça müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

25/12/2023 13:51
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TAGS: haber, kıbrıs
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