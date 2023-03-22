Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Dünya Tiyatro Günü'nde 'Paraya Hayır' oyununu ücretsiz sahneleyecek

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu '27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde "Paraya Hayır" oyununu tiyatro severler için ücretsiz sahneleyecek.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenecek olan tek perde ve komedi olan "Paraya Hayır" oyunu saat 20.00'de başlayacak.

Flavia Coste yazdığı, Can Kapyalı’nın çevirdiği oyunu Osman Ateş yönetti.

Oyunda Richard lotodan en büyük ikramiyeyi kazanır. Ancak iki ay boyunca eşi Claire, annesi Rose ve en yakın arkadaşı Etienne’e söylemez. Çünkü çıkan parayı alıp almamak konusunda kararsızdır. İki ayın sonunda evde bir yemek ayarlar. Hayatta en değer verdiği üç kişiye aldığı kararı açıklar. ve...?

“Paraya Hayır” oyununda Kurtuluş Altaylı, Aysel Açelya Bükülmez, Özgür Oktay ve Fuat Zorali rol aldı. Dekor - kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, Işık tasarımı ve uygulamasını Salih Kanatlı, müzik seçimini Osman Ateş, afiş/broşür tasarım ve oyun fotoğraflarını Umut Ersoy, dekor - kostüm asistanlığını Asya Kazafanalı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri ve sahne amirliğini ise Mehmet Demir yaptı.

Bu habere tepkiniz:



22/03/2023 11:12