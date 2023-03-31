Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 'Paraya Hayır' oyunuyla güldürmeye devam ediyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun tek perdelik oyununu, Flavia Coste yazdı, Can Kapyalı’nın çevirdi ve Osman Ateş yönetti.

Oyun, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu'nda bu akşam (Cuma ) ve 7 Nisan Cuma 20.00'de sahnelenmeye devam ediyor.

Oyunda Richard lotodan en büyük ikramiyeyi kazanır. Ancak iki ay boyunca eşi Claire, annesi Rose ve en yakın arkadaşı Etienne’e söylemez. Çünkü çıkan parayı alıp almamak konusunda kararsızdır. İki ayın sonunda evde bir yemek ayarlar. Hayatta en değer verdiği üç kişiye aldığı kararı açıklar. ve...?

“Paraya Hayır” oyununda Kurtuluş Altaylı, Aysel Açelya Bükülmez, Özgür Oktay ve Fuat Zorali rol aldı.

Biletler, biletinial.com ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilir.

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31/03/2023 12:25