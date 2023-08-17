Lefkoşa Belediye Tiyatrosu perdelerini 'Parkta Güzel Bir Gün' oyunu ile açıyor

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17/08/2023

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu perdelerini 'Parkta Güzel Bir Gün' oyunu ile açıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 2023-2024 sezonunu festivalde prömiyerini yaptığı komedi oyunu “Parkta Güzel Bir Gün”le açıyor. Kieran Lynn’nin yazdığı Kıymet Karabiber’in yönettiği oyunda, Melihat Melis Günalp, İzel Seylani ve Aytunç Şabanlı rol alıyor.

Oyunda, parkta güzel bir gün geçirmek isteyen Olivia ve Arthur’u bir ülkenin bantla çizilen yeni sınırı ikiye ayırır.

İşe yeni başlayan sınır muhafızının sert bakışları altında iki ülke arasında sıkışıp kalan çift, giderek içinden çıkılmaz bir hal alan bu absürd durumun esiri olurlar. Bizi ayıran hayali çizgileri ve bu çizgileri kırmanın ağır yaptırımlarını konu alan acı-tatlı bir komedi Parkta Güzel Bir Gün.

 

“Parkta Güzel Bir Gün”, 23-25-27 ve 29 Ağustos tarihlerinde Arabahmet Kültür Evi’nde saat 20.30’da sahnelenecek. Biletler, biletinial.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilir.

17/08/2023 10:56
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TAGS: Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Parkta, Melihat Melis Günalp, İzel Seylani, Aytunç Şabanlı, Güzel, Bir Gün, oyun
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