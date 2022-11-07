Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan 'Paraya Hayır'

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 2022 – 2023 sezonunun yeni oyunu “Paraya Hayır” ile perdelerini açıyor. Flavia Coste yazdığı, Can Kapyalı’nın çevirdiği oyunu Osman Ateş yönetti.

Oyunda Richard lotodan en büyük ikramiyeyi kazanır. Ancak iki ay boyunca eşi Claire, annesi Rose ve en yakın arkadaşı Etienne’e söylemez. Çünkü çıkan parayı alıp almamak konusunda kararsızdır. İki ayın sonunda evde bir yemek ayarlar. Hayatta en değer verdiği üç kişiye aldığı kararı açıklar. ve...?

“Paraya Hayır” oyununda Kurtuluş Altaylı, Aysel Açelya Bükülmez, Özgür Oktay ve Fuat Zorali rol aldı. Dekor - kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, Işık tasarımı ve uygulamasını Salih Kanatlı, müzik seçimini Osman Ateş, afiş/broşür tasarım ve oyun fotoğraflarını Umut Ersoy, dekor - kostüm asistanlığını Asya Kazafanalı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri ve sahne amirliğini ise Mehmet Demir yaptı.

9 Kasım Çarşamba akşamı prömiyerini yapacak olan oyun, her Çarşamba ve Cuma akşamı saat 20:00’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Oyunun biletleri www.biletinial.com adresinden ve Belediye Tiyatrosu gişesinden mesai saatlerinde temin edilebilir.

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07/11/2022 12:50