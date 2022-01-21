Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, "Kapalı" oyununun ardından tekrardan "Biedermann ve Kundakçılar" oyunuyla 26 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.00'da sahnede.

MaxFrisch’in yazdığı, Hasan Kuruyazıcı’nın çevirdiği ve Nehir Demirel’in yönettiği oyun seyirciyle buluştuğu temsiller de büyük beğeni toplamıştı. Devpa Süpermarket ve Eziç Restaurant katkılarıyla gerçekleşen oyun, faşizmin ve kapitalizmin yangınına körükle giden aymaz Biedermannların öyküsünü sahneye aktarıyor.

Maddiyatçı, bencil, şiddete duyarsız Biedermannların aymazlığı, maddiyat ve onun getirdiği konforu bencilce en üst düzeyde tutan bir zihniyete sahip olan ve elindekini kaybetme korkusuyla her şeyi görmezden gelerek, artmakta olan tehlikeye ve şiddete duyarsızlaşan Biedermannların aymazlığını ele alan tek perdelik komedi bir oyundur.

Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen oturma şekliyle Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda sahnelenecek olan oyun, 26 Ocak Çarşamba akşamından itibaren her Çarşamba ve Cuma akşamları saat 20.00'da LBT Salonu’nda seyirciyle buluşacak. Oyun için aşılı ya da aşısız tüm seyircilerden 72 saatlik PCR/Antijen testi istenmektedir. Biletler www.biletinial.com’dan ya da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilir. Tiyatroseverler daha detaylı bilgiye 2278782 numaralı telefondan ulaşabilir.

Bu habere tepkiniz:



21/01/2022 14:10