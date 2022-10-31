Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Kapalı” oyunu İstanbul Tiyatro Festivali’nde seyirciyle buluşacak

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Kapalı” oyunu, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 26’ncı İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında seyirciyle buluşacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği ve “Bu İşte Bir Kadın Var” başlığı altında İstanbul prömiyerini gerçekleştirecek oyun, 12 Kasım’da Caddebostan Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek.

Yaklaşık yarım asırdır kapalı bulunan Maraş’ın hikâyelerini kovalayan oyunda, savaş, göç ve yerinden edilmenin insanın varoluşu üzerindeki etkileri ele alınıyor. On bir oyuncu için on bir ayrı ancak bağlantılı hikâyenin yer aldığı oyunda, “beklemek” teması işleniyor.

Kadroda, Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Cem Aykut, Döndü Özata, Barış Refikoğlu, Asu Demircioğlu, Kıymet Karabiber, Aytunç Şabanlı, Melek Erdil, Osman Ateş ve İzel Seylani yer alıyor.

Oyun müziği Osman Ateş tarafından bestelenirken, Özlem Deniz Yetkili dekor-kostüm tasarımını, Fırat Eseri ışık tasarımını Barış Argus afiş tasarımını yaptı.

Işık uygulamayı Salih Kanatlı, efekt uygulamayı ise Mehmet Eseri üstlenirken, Mehmet Demir sahne amiri, Asya Kazafanalı dekor-kostüm asistanı olarak görev aldı.

Biletler; İKSV gişesinden ve www.passo.com.tr adresinden temin edilebilir.

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31/10/2022 11:56