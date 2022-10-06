Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Tiyatro Kursları Başlıyor

Çocuk, Gençlik ve Yetişkinler Kursları Yapılacak.

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06/10/2022

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Tiyatro Kursları Başlıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun her yıl yoğun bir taleple devam eden ve beklenen kursları bu yıl yine başlıyor.

Kurslar dört farklı yaş grubuyla ve her grubun farklı eğitmenleriyle yapılacaktır.

  • Çocuk, Gençlik ve Yetişkinler Kursları Yapılacak.

8-10 yaş grubu Çocuk ekibi çalışması  17 Ekim’den itibaren her Pazartesi saat 17.00’da Asu Demircioğlu eğitmenliğinde,

11-14 yaş grubu Gençlik ekibi çalışması 18 Ekim Salı gününden itibaren her Salı saat 17.00’da Nehir Demirel ve Aytunç Şabanlı eğitmenliğinde,

15-18 yaş grubu gençler 18 Ekim’den itibaren her Salı 18.30’da Melis Günalp eğitmenliğinde,

19 yaş ve üzeri olan yetişkinler ise 20 Ekim’den itibaren her Perşembe saat 18:00’da Cem Aykut eğitmenliğinde yapılacaktır.

Tüm kurslar Merkez Lefkoşa’da yapılacaktır. Detaylı bilgi için 227 87 82

06/10/2022 15:01
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TAGS: Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, kurs, çocuk, yetişkin, genç,
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