Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Tiyatro Kursları Başlıyor
Çocuk, Gençlik ve Yetişkinler Kursları Yapılacak.
06/10/2022
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun her yıl yoğun bir taleple devam eden ve beklenen kursları bu yıl yine başlıyor.
Kurslar dört farklı yaş grubuyla ve her grubun farklı eğitmenleriyle yapılacaktır.
- Çocuk, Gençlik ve Yetişkinler Kursları Yapılacak.
8-10 yaş grubu Çocuk ekibi çalışması 17 Ekim’den itibaren her Pazartesi saat 17.00’da Asu Demircioğlu eğitmenliğinde,
11-14 yaş grubu Gençlik ekibi çalışması 18 Ekim Salı gününden itibaren her Salı saat 17.00’da Nehir Demirel ve Aytunç Şabanlı eğitmenliğinde,
15-18 yaş grubu gençler 18 Ekim’den itibaren her Salı 18.30’da Melis Günalp eğitmenliğinde,
19 yaş ve üzeri olan yetişkinler ise 20 Ekim’den itibaren her Perşembe saat 18:00’da Cem Aykut eğitmenliğinde yapılacaktır.
Tüm kurslar Merkez Lefkoşa’da yapılacaktır. Detaylı bilgi için 227 87 82