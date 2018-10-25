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Lefkoşa bölgesi okullarında yarın grev var

KTOEÖS yarın Lefkoşa bölgesi okullarında 09.00-11.30 saatleri arasında uyarı grevi yapacak.

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25/10/2018

Lefkoşa bölgesi okullarında yarın grev var

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın Lefkoşa bölgesi okullarında 09.00-11.30 saatleri arasında uyarı grevi yapacak. Konuyla ilgili sendikadan yapılan açıklamada eylemin “İnsanca, hakça bir yaşam için, nitelikli, bilimsel, laik eğitim için, saygın, aydın, özgür öğretmen için, çağdaş, demokratik toplum, güvenli bir ülke için” yapıldığı ifade edildi. 
Açıklamada 09.30’ta sendikada toplanılacağı ve buradan yürüyüşe geçileceği dile getirildi.

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TAGS: Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, haber, kıbrıs
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