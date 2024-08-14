Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atanan Serim, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

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14/08/2024

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Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atanan Serim, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atanan Yasin Ekrem Serim, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.

Serim ziyareti sosyal medya hesabından “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilerek, Lefkoşa Büyükelçiliği görevimize başlamadan önce talimatlarını aldık” sözleriyle duyurdu.

Yasin Ekrem Serim ayrıca “Yüksek tensipleriyle şahsımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak onurlandıran Zat-ı Devletlerine kabulleri ve başarı dilekleri için şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

14/08/2024 20:20
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TAGS: Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atanan Serim, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti
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