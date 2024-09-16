Lefkoşa Büyükelçisi Serim: 2024-2025 Adli Yılı hayırlara vesile olsun

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Lefkoşa’da düzenlenen 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni’ne katıldı.

Törene, Türkiye Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Sayın Rıdvan Güleç’in yanı sıra Azerbaycan İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Hagani Memmedov da katıldı.

Yasin Ekrem Serim, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Anayasa Mahkemesi Başkanımız Sayın Kadir Özkaya, Danıştay Başkanımız Sayın Zeki Yiğit, Yargıtay Başkanımız Sayın Ömer Kerkez ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanımız Sayın Rıdvan Güleç’in yanısıra Azerbaycan İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Hagani Memmedov’un iştirak ettikleri KKTC Adli Yıl Açılış Törenine katılım sağladık.

2024-2025 Adli Yılı hayırlara vesile olsun”